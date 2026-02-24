Juventus, Balzarini su YouTube: “Manca un trascinatore”

Gianni Balzarini è sicuro: All‘interno della Juventus manca un trascinatore in grado di aiutare la squadra in questo momento difficile.

Attraverso il suo canale YouTube, Gianni Balzarini, ha voluto analizzare e parlare del momento che sta vivendo la squadra bianconera. Leggiamo la sua analisi:

“Non stiamo parlando della Juve degli anni passati che probabilmente di fronte a questo tipo di situazioni avrebbe o sarebbe stata in grado di reagire bene ugualmente. Stiamo parlando di un gruppo che ha delle carenze strutturali. E quando parlo di strutturali non sono solamente le strutture tecniche dei giocatori, non è solo la qualità tecnica dei giocatori, la struttura è anche mentale, la struttura è anche nel temperamento, nel carattere.

Chi è il trascinatore della Juve? Una volta era fatta praticamente solo di trascinatori. Buffon, Bonucci, Chiellini, Barzagli, Marchisio, Vidal, Pirlo, Tevez, Higuain, Dybala, Pjanic, ve ne posso elencare migliaia. Quelli erano tutti i trascinatori, tutti. Adesso c’è un buon capitano che è Locatelli, ma che evidentemente anche lui è ricaduto in quella problematica lì. Poi innegabilmente ci sono stati gli errori di mercato”.