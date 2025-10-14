Juve, un ex bianconero nella Kings League Italia. Ecco di chi si tratta

La Juventus sarà presente in uno dei poster della Kings League Italia. Un ex bianconero, infatti, giocherà nella squadra di ZW Jackson

A breve comincerà di nuovo la Kings League Italia e sono tanti gli ex protagonisti del calcio che prenderanno parte alla manifestazione in molteplici vesti. Ma di cosa si tratta? È un campionato di calcio a 7 innovativo che combina elementi sportivi tradizionali con un format più moderno e spettacolare, incorporando regole da videogioco.

Il torneo è stato ideato da Gerard Piqué in Spagna e, successivamente, è stato portato nel Belpaese. Un ex giocatore della Juventus, Simone Iocolano, sarà nel poster dell’FC Zeta. Il centrocampista, ora in Eccellenza, ha giocato per diverse stagioni nella Next Gen e andrà a rinforzare l’FC Zeta. La formazione di ZW Jackson -noto youtuber- nella scora stagione si è arresa solamente in finale, contro i TRM di Marza.