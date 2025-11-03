Juve-Sporting, il club su X: “Ecco quale maglia indosseremo”

Domani Luciano Spalletti farà il suo esordio in bianconero anche in Champions League. Alle 21, infatti, la Juve scenderà in campo contro lo Sporting CP di Lisbona, per la quarta giornata di League Phase. In occasione della gara, il club su X ha anticipato con quale maglia scenderà in campo domani la squadra.
