Juve-Sporting, il club su X: "Ecco quale maglia indosseremo"
Stefania Palminteri
3 Novembre, 18:33
In vista della sfida contro lo Sporting CP di Lisbona, la Juve ha mostrato con un tweet con quale maglia scenderà in campo la squadra

Domani Luciano Spalletti farà il suo esordio in bianconero anche in Champions League. Alle 21, infatti, la Juve scenderà in campo contro lo Sporting CP di Lisbona, per la quarta giornata di League Phase. In occasione della gara, il club su X ha anticipato con quale maglia scenderà in campo domani la squadra.

https://x.com/juventusfc/status/1985331132380926073?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1985331132380926073%7Ctwgr%5E23cc9b4b2f0a01ff2e5d271951ecb875e7372a1a%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tuttojuve.com%2Faltre-notizie%2Fecco-quale-maglia-indossera-la-juventus-in-champions-league-754467

