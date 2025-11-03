Juve presente al Lucca Comics: gli eventi in programma

La Juve anche quest'anno è presente al Lucca Comics. In programma ci saranno diversi eventi insieme al Team Jay

La Juve è presente al Lucca Comics e saranno in programma diversi eventi. Ad annunciarlo è stato lo stesso club bianconero, tramite il suo profilo ufficiale di X: “Presenti al Lucca Comics anche quest’anno. Insieme al Team Jay, tanti eventi colorati e pieni di emozioni”. Di seguito il link per il post.

