Juve, Milik su Instagram: “Grato per le persone che ho intorno e per essere tornato in campo”

Arek Milik vede la luce in fondo al tunnel: dopo un lungo periodo di stop, l’attaccante polacco è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni.

Arek Milik da qualche giorno ha ripreso ad allenarsi con il resto dei compagni e finalmente il suo calvario sembra essere terminato. Per celebrare questo momento, l’attaccante polacco ha scritto un post su Instagram in cui si dice felice di tornare in campo:

“A volte il percorso è più difficile, ma è proprio in quei momenti che impari ad apprezzare di più ciò che hai. Gli allenamenti con la squadra, i momenti con la mia famiglia e la possibilità di fare ciò che amo. Sono grato per le persone che ho intorno e per essere tornato in campo. Grazie anche per tutti gli auguri di compleanno e per il vostro supporto”. Di seguito il link per accedere al post social di Milik.

https://www.instagram.com/p/DVeOxmqDJ9T/?igsh=cnBsaTV0Mmtjc21o