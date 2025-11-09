https://x.com/juventusfc/status/1987445054642987219?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1987445054642987219%7Ctwgr%5E2e1e88e75cc2fc963f566dacec4df502e2e6cb76%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tuttojuve.com%2Faltre-notizie%2Fla-juventus-capitano-leggenda-simbolo-tanti-auguri-alex-755234
Juve, il messaggio di auguri per Del Piero: “Capitano, leggenda, simbolo”
9 Novembre, 18:31
Dopo la torta, ecco il messaggio di buon compleanno per l'ex capitano e leggenda della Juve Alessandro Del Piero. Il post su X