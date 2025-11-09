Juve, il messaggio di auguri per Del Piero: "Capitano, leggenda, simbolo"
Juve, il messaggio di auguri per Del Piero: “Capitano, leggenda, simbolo”

Stefania Palminteri
9 Novembre, 18:31
Alessandro Del Piero
Dopo la torta, ecco il messaggio di buon compleanno per l'ex capitano e leggenda della Juve Alessandro Del Piero. Il post su X
Dopo averlo omaggiato con una torta in un video che ha fatto subito il giro del mondo tramite le varie piattaforme social, la Juventus augura buon compleanno ad Alex Del Piero, ex capitano e numero 10 del club bianconero. Ecco il messaggio su X: Capitano, leggenda, simbolo. Tanti auguri Alex“. 

x