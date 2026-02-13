JuveNews.eu
Juve, il Gol of the Day è di Mauro Camoranesi

Stefania Palminteri – 13 Febbraio, 13:20

Come ogni giorno, la Juve celebra il Gol of the Day. Oggi, ricorda il club, è la rete contro l'Udinese di Camoranesi

La Juve, tramite un post sul proprio account X, ricorda una rete siglata da Mauro Camoranesi contro l’Udinese come Gol of the day. L’ex centrocampista offensivo italo-argentino ha giocato per i bianconeri dal 2002 al 2010, collezionando 288 presenze tra campionato e coppe, condite da 32 reti in totale. Di seguito il post.

