Juve, il Goal of the Day è di Chicco Chiesa. Il ricordo del club

Tramite il suo account X ufficiale, la Juve ha presentato -come di consueto- che il Goal of the Day bianconero. Nella giornata odierna, infatti, il club ha ricordato la rete di Federico Chiesa contro il Monza, il 19 gennaio 2023. Il match, vinto dai ragazzi allenati dall’ex tecnico Allegri, fu valido per staccare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Di seguito il video.

https://x.com/juventusfc/status/2013204792038883626?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2013204792038883626%7Ctwgr%5Ef28ef5ca6f94fb500fb2428f8716d015b7a29b57%7Ctwcon%5Es1_c10&ref