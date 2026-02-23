Juve, il Goal of the Day è di Angel di Maria

Il Goal of the Day porta la firma di Angel Di Maria. La Juve su X ricorda la rete dell'argentino contro il Nantes, in Europa League

Tramite il suo account X ufficiale, la Juve ha reso noto che il Goal of the Day porta la firma di Angel Di Maria. Il match in questione è quello del 23 febbraio 2023 contro il Nantes in Europa League, vinto 3 a 0 dai bianconeri grazie ad una tripletta personale dell’argentino che ha regalato alla squadra di Allegri l’accesso agli ottavi di finale. Ecco il video di una delle sue reti.

https://x.com/juventusfc/status/2025888378596557169?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2025888378596557169%7Ctwgr%5E447c596fd48d5d1ea664801c2fe5d05c23549e7b%7Ctwcon%5Es1_c10&ref