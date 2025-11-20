Juve, il club ricorda il gol di Giovinco contro il Chelsea. Il post

La Juve, attraverso i propri canali social, ha celebrato il gol del giorno, ricordando la rete di Sebastian Giovinco contro il Chelsea

Il 20 novembre 2012, la Juventus batteva all’Allianz Stadium il Chelsea per 3-0. I marcatori furono Quagliarella, Vidal e Giovinco. La Juve, attraverso il proprio account X, ha ricordato proprio la rete della formica atomica: “La rete del 3-0 di Giovinco contro il Chelsea #GoalOfTheDay.”. Di seguito il post.

https://x.com/juventusfc/status/1991461526213890103?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1991461526213890103%7Ctwgr%5E8eea8d7806ba52fc029364c60d20a39c4376bdad%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tuttojuve.com%2Faltre-notizie%2Fil-goal-of-the-day-porta-la-firma-di-sebastian-giovinco-756521