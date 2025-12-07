Juve, il club ricorda a tutti i tifosi bianconeri il match di questa sera
Stefania Palminteri
7 Dicembre, 18:03
Juve
La domenica di Serie A si chiude con il big match Napoli-Juventus. Il post del club bianconero in vista della gara in programma tra poche ore.

La Juventus si prepara a scendere in campo questa sera alle ore 20:45 per il big match contro il Napoli. Gara delicata per entrambe le squadre, che arriva in un momento cruciale della stagione. Gli uomini di Spalletti, dopo la vittoria in coppa Italia contro l’Udinese, cercano conferme anche in campionato. Con una vittoria infatti, i bianconeri si porterebbero a sole due distanze dalla squadra partenopea.

La società bianconera, attraverso il proprio account X, ricorda a tutti i tifosi bianconeri l’impegno di questa sera:

Big match in trasferta per i bianconeri 

Serie A

14^ giornata

VS Napoli

20:45 CET

https://x.com/juventusfc/status/1997576817843306758?s=46

