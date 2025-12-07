Juve, il club ricorda a tutti i tifosi bianconeri il match di questa sera

La Juventus si prepara a scendere in campo questa sera alle ore 20:45 per il big match contro il Napoli. Gara delicata per entrambe le squadre, che arriva in un momento cruciale della stagione. Gli uomini di Spalletti, dopo la vittoria in coppa Italia contro l’Udinese, cercano conferme anche in campionato. Con una vittoria infatti, i bianconeri si porterebbero a sole due distanze dalla squadra partenopea.
La società bianconera, attraverso il proprio account X, ricorda a tutti i tifosi bianconeri l’impegno di questa sera:
Big match in trasferta per i bianconeri
Serie A
14^ giornata
VS Napoli
20:45 CET