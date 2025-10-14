Juve, il club lancia un messaggio per Locatelli e Cambiaso

La Juventus tramite il proprio social X, fa l'in bocca al lupo ai suoi ragazzi impegnati questa sera con la maglia azzurra.

Questa sera andrà in scena l’incontro Italia-Israele, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. I juventini impegnati con la maglia azzurra, rispettivamente Manuel Locatelli e Andrea Cambiaso, stando alle ultime indiscrezioni sarebbero in lista per una maglia da titolare. Prima del match che si disputerà questa sera, al Blue Energy Stadium di Udine, la società bianconera tramite il profilo social X, ha voluto lanciare un messaggio ai propri ragazzi:

“In bocca al lupo ragazzi!. Partita decisiva nel girone di qualificazioni ai Mondiali per l’Italia in casa contro Israele”.