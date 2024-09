Juve, Ezio Greggio: “Calma, per costruire un palazzo serve un progetto”

Intervenuto sui social il presentatore televisivo e grande tifoso della Juve Ezio Greggio ha preso le difese di Thiago Motta

Dopo due vittorie consecutive la Juve non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 contro la Roma. I bianconeri restano comunque in testa alla classifica, primi a parimerito con Inter, Torino e Udinese, ma la prestazione messa in campo ha fatto storcere il naso ad alcuni tifosi della Vecchia Signora.

Juve, il messaggio di Ezio Greggio

Il conduttore televisivo e grande tifoso della Juve Ezio Greggio ha voluto subito prendere le difese di Thiago Motta. Ecco il messaggio pubblicato su X: “…calma…calma…calma. Per costruire un palazzo servono un progetto e le fondamenta. L’architetto ce l’abbiamo e le fondamenta pure: si costruisce. Forza Juve“.