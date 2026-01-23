Juve, Chiellini e il siparietto con Cannavacciuolo al J Museum

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juve, è stato protagonista della puntata di Masterchef andata in onda ieri

Ieri è andata in onda su Sky la puntata di Masterchef girata all’interno dell’Allianz Stadium. Un inedito per il famoso programma di cucina che per la prima volta ha girato un’esterna all’interno di uno stadio di calcio. Tra i protagonisti anche Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juve che ha incontrato sul campo Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo e ha spiegato cosa vuol dire far parte della squadra bianconera.

“Famiglia prima di tutto, sacrificio, passione, ma la Juventus è anche guardare avanti, al futuro, siamo stati i primi a costruire uno stadio di proprietà. Siamo felici di ospitarvi e spero che qualcun’altro possa godersi questo fantastico stadio (rivolto a Cannavacciuolo ndr). Seguite i vostri sogni come state facendo, e dato che siete in questo stadio vincere non è importante, è l’unica cosa che conta.”

Il leggendario difensore bianconero ha inoltre accompagnato anche Antonino Cannavacciulo -noto tifoso del Napoli- al JMuseum. Di seguito il video del siparietto: https://www.instagram.com/reel/DT1DsRUiPkM/?utm_source=ig_web_copy_link