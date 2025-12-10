Juve, buon compleanno Pipita! Il messaggio del club
Home > Social Juventus

Juve, buon compleanno Pipita! Il messaggio del club

Stefania Palminteri
10 Dicembre, 14:36
Gonzalo Higuain
Attraverso il proprio account X, ex Twitter, la Juve festeggia il compleanno di Gonzalo Higuain celebrandolo con un post

Attraverso il proprio account X, la Juve augura buon compleanno a Gonzalo Higuain, ex attaccante che compie oggi 38 anni. Il Pipita, bianconero dal 2016 al 2018, e poi nel 2019-2020, ha giocato 149 gare tra campionato e coppe, mettendo a segno 66 reti in totale. Di seguito il messaggio della Signora.

https://x.com/juventusfc/status/1998694184249864302?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1998694184249864302%7Ctwgr%5E9dcd5623382d054407f737845da47312601baab5%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tuttojuve.com%2Faltre-notizie%2Fla-juventus-augura-buon-compleanno-ad-higuain-via-social-758968

x