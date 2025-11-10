Juve, buon compleanno Mattia Perin! Il messaggio del club

Il portiere della Juve Mattia Perin compie oggi 33 anni. Ecco il messaggio di auguri del club bianconero sul proprio sito ufficiale

Giornata di festa in casa Juve: Mattia Perin, secondo portiere del club bianconero, compie oggi 33 anni. Il club, sul proprio sito ufficiale, ha scritto un messaggio di auguri per il suo estremo difensore. Di seguito il messaggio.

“Oggi, lunedì 10 novembre 2025, è una giornata speciale per Mattia Perin che compie trentatre anni. Un traguardo importante per il nostro portiere classe 1992, punto di riferimento all’interno dello spogliatoio bianconero. 58 le presenze totali con la maglia della Juventus (due finora nella stagione 2025/2026) per Mattia che ha sempre saputo farsi trovare pronto quando chiamato in causa, trasmettendo sicurezza e serenità ai compagni. Davanti a tutti c’è una stagione intensa e importante e siamo sicuri che Mattia sarà pronto a lottare con la squadra, come sempre fatto fino a oggi.

Da parte di tutto il mondo bianconero, un grande abbraccio e tantissimi auguri Mattia!”.