Alex Del Piero, ex capitano e leggenda della Juve, compie oggi 51 anni. Il club bianconero ha deciso di celebrare in grande stile il compleanno del suo giocatore simbolo, omaggiandolo con una torta. Ecco il video postato sui social dalla società. https://www.instagram.com/reel/DQ1HL9pCF04/?utm_source=ig_web_copy_link
Juve, buon compleanno Alex Del Piero! Il regalo del club
9 Novembre, 12:47
In occasione del compleanno di Alex Del Piero, ex capitano e leggenda bianconera, ecco il regalo da parte della Juve