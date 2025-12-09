Juve, buon compleanno a Kwadwo Asamoah! Il messaggio del club

Oggi, 9 dicembre 2025, l’ex giocatore della Juve Kwadwo Asamoah compie 37 anni. Il club bianconero, tramite il proprio account X, ha voluto augurare buon compleanno. Di seguito il post dedicato all’ex centrocampista ghanese.
