Juve, buon compleanno a Kwadwo Asamoah! Il messaggio del club
Stefania Palminteri
9 Dicembre, 20:17
Attraverso un post su X, la Juve ha voluto augurare un buon compleanno al suo ex centrocampista Kwadwo Asamoah

Oggi, 9 dicembre 2025, l’ex giocatore della Juve Kwadwo Asamoah compie 37 anni. Il club bianconero, tramite il proprio account X, ha voluto augurare buon compleanno. Di seguito il post dedicato all’ex centrocampista ghanese.

