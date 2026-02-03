JuveNews.eu
Juve, Boga su Instagram: “Orgoglioso di entrare in un club leggendario”

Lorenzo Focolari – 3 Febbraio, 10:34

Jeremie Boga attraverso il suo profilo Instagram, ha annunciato che è pronto per questa nuova avventura.

Ufficializzato il trasferimento temporaneo di Jeremie Boga alla Juventus fino a giugno, l’attaccante ha espresso tramite il suo profilo Instagram le prime dichiarazioni, manifestando tutta la sua gioia e orgoglio per essere approdato nel club bianconero. Qui sotto il post social: 

‘Un nuovo capitolo inizia, Storia, passione, ambizione. Orgoglioso di entrare in un club leggendario Pronto a dare tutto per questi colori. Forza Juve”. 

https://www.instagram.com/p/DUQ3kGbiDGD/?igsh=MTB1NWc5Zmp3NDVnZg==