Dybala: “La Befana vien di notte…e ci porta una bella vittoria”. E Demiral gli risponde così…

TORINO- Continua l’ottimo 2021 della Juventus, iniziato la scorsa domenica con il successo per 4-1 ai danni dell’Udinese all’Allianz Stadium. Nella serata di ieri, la banda bianconera ha espugnato San Siro con il risultato di 3-1, mettendo così fine all’imbattibilità del Milan che in campionato durava da ben 304 giorni. A segno uno scatenato Federico Chiesa, autore di una doppietta e costante spina nel fianco della difesa rossonera, con un Theo Hernandez probabilmente mai così in difficoltà come nella serata di ieri in fase difensiva, e Weston McKennie, entrato a gara in corso ed autore del 3-1 che ha chiuso la contesa. Buona nel complesso la prestazione dei ragazzi di mister Pirlo, tra cui si segnala quella di Paulo Dybala. Con l’assenza di Morata per infortunio, l’argentino doveva fare da spalla a Ronaldo (per la verità in ombra nel corso dei 90 minuti), in cerca di un cambio di rotta dopo le prestazioni sottotono fornite fin qui.

La prestazione fornita dal numero 10, anche se non da spellarsi le mani, è stata sicuramente all’altezza di un palcoscenico come quello di San Siro. Prima il favoloso tacco che ha liberato Chiesa davanti a Donnarumma nell’azione dell’1-0, poi lo zampino messo anche nella seconda rete dell’ex Fiorentina a condire una prestazione di grande sacrificio e sostanza, durata però poco più di un’ora. Accusata qualche linea di febbre negli scorsi giorni, Pirlo ha preferito risparmiare la sua “Joya”, concedendogli un po’ di riposo anche in vista dei prossimi impegni in calendario, a partire da quello di domenica sera contro il Sassuolo, “antipasto” del nuovo big match di San Siro che vedrà i campioni d’Italia opposti all’Inter. Dybala, che può ritenersi soddisfatto di quanto fatto ieri, ha poi voluto celebrare sui social il successo della Juve, festeggiando allo stesso tempo anche il giorno dell’Epifania: “La befana vien di notte…e ci porta una bella vittoria! Bravo @fedexchiesa e grande @juventus”. Da segnalare, tra i commenti, la risposta di Merih Demiral “Oggi tu top”, che ha mandato in estasi tutti i tifosi bianconeri: