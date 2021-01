Calciomercato Juventus: ecco Reynolds, per l’attacco spunta una sorpresa

TORINO – La sessione invernale di mercato ha aperto ufficialmente i battenti da qualche giorno, ma a gennaio non c’è tempo da perdere. Entro fine mese infatti dovranno essere chiusi tutti gli affari e le situazioni ancora in ballo. E la Juventus di situazioni ancora aperte ne ha diverse. L’operazione Nicolò Rovella è praticamente già definita, mancano solo gli ultimi dettagli per ratificare l’acquisto del talento classe 2001 da parte della Juve. Un colpo importante in prospettiva per il centrocampo della Vecchia Signora. Ma, a quanto pare, non sarà l’unico colpo per il futuro che Paratici avrebbe intenzione di chiudere in questo calciomercato.

I bianconeri infatti sarebbero vicinissimi anche al terzino Bryan Reynolds. La conferma è arrivata dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito ufficiale. Secondo il giornalista di Sky Sport, la Juventus sarebbe ormai ad un passo dall’acquisto del classe 2001 che verrà “parcheggiato” per sei mesi al Benevento. Operazione in sinergia con i giallorossi, visto che a Torino non può sbarcare un nuovo extracomunitario dall’estero. Fari puntati anche sulla questione attaccante. Paratici è alla ricerca del nome giusto, sa che a Pirlo la quarta punta serve il prima possibile. E occhio all’ultimo nome a sorpresa spuntato proprio in queste ore.

Stando a quanto riferito infatti da Tuttosport in prima pagina, la Juve avrebbe una nuova idea per rinforzare il proprio reparto avanzato. Praticamente sfumato Quagliarella, le attenzioni della dirigenza bianconera si sarebbero spostate su Eldor Shomurodov, centravanti uzbeko di 25 anni che sta mettendo in mostra ottime qualità al Genoa. Secondo il quotidiano torinese, la Juventus starebbe preparando l’assalto per acquistare immediatamente Shomurodov. Una pista interessante, anche se ovviamente non è l’unica che sta battendo la Juve per il reparto avanzato. Sul taccuino di Paratici infatti ci sono tantissimi altri giocatori per rinforzare l’attacco bianconero. Noi abbiamo individuato ben 12 nomi accostati alla Vecchia Signora. >>>> Senza perdere altro tempo allora, iniziamo con la raffica partendo dal primo nome <<<<