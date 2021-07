Danilo: “Risultato meritato, andiamo avanti e forza Brasile”

Il post del difensore brasiliano

"Non importa quali siano le circostanze, l'importante è come le approcci e reagisci. Spirito giusto e risultato meritato! E ora andiamo avanti, forza Brasile! E aggiungo una preghiera per tutte le famiglie colpite dal Covid nel nostro Paese".

Tornando in tema Italia, Leonardo Bonucci ha così parlato ai microfoni di Sky Sportdopo il successo sul Belgio: "Era una partita difficilissima. Sapevamo la loro qualità soprattutto davanti e le difficoltà che ci avrebbero potuto creare in ripartenza. Nel primo tempo abbiamo dominato e poi un rigore un po' dubbio li ha rimessi in careggiata. Nella ripresa abbiamo dimostrato come il cuore di questo gruppo sia grande. Ora continuiamo a sognare ma con i piedi per terra. Abbiamo iniziato l'Europeo con un sogno nel cassetto, lasciamolo lì. Ora abbiamo una partita con la Spagna, una nazionale che gioca come il Belgio che non sembrava arrivasse in fondo ma si è rialzata. Sarà una grandissima partita. Tegola Spinazzola? Leonardo ha fatto un grandissimo Europeo. Ora chi lo sostituirà farà altrettanto."