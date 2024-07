Social, Thiago Motta scalpita per la Juve: famiglia già in città

Fra pochi giorni prenderà ufficialmente il via la stagione della Juve: la famiglia di Thiago Motta si è però già insediata nella nuova città

Ancora pochi giorni e la stagione della Juventus prenderà il via. Tra volti nuovi e vecchi, i bianconeri potrebbero subire un forte restyling dovuto a un calciomercato già molto attivo. Non ci sarà Douglas Luiz, impegnato con il Brasile in Copa America e a cui saranno date delle ferie suppletive. Potrebbe esserci Khephren Thuram, sempre più vicino al passaggio in bianconero. Chi invece sicuramente non mancherà è il nuovo allenatore de La Vecchia Signora, Thiago Motta.

Thiago Motta ha fretta: lui e la famiglia già a Torino

In realtà, l’allenatore brasiliano, insieme a tutta la sua famiglia, a Torino si è già stabilita come si evince dall’ultima story pubblicato su Instagram. Quella ai nastri di partenza potrebbe essere considerato l’anno zero per i bianconeri che, dopo la Coppa Italia vinta nella scorsa stagione, puntano a tornare ai vertici assoluti del campionato italiano. Thiago Motta è il condottiero ambizioso già pronto a iniziare questa missione, già in realtà cominciata fuori dal campo.