Social Juve, Ravezzani: “Come può Koopmeiners essere un idolo?”

Ravezzani ha parlato dell'obiettivo della Juventus, Koopmeiners: il giornalista non avrebbe apprezzato il recente comportamento del giocatore

Teun Koopmeiners, obiettivo di lungo corso della Juventus, potrebbe essere la ciliegina della torta del calciomercato della Juventus. Una campagna rafforzamento che starebbe incoronando La Vecchia Signora tra le regine della sessione estiva di trasferimenti. In particolare, il centrocampista dell’Atalanta sarebbe visto agli occhi di molti come il rinforzo che potrebbe spostare gli equilibri del centrocampo dei bianconeri. Allo stesso tempo, il suo eventuale passaggio alla Juve non sarebbe ben visto da tutti, in particolar modo per il modo con il quale si starebbe congedando dal club bergamasco. Un esempio è il giornalista Fabio Ravezzani, il quale avrebbe esternato la sua perplessità sui social.

Ravezzani “punzecchia” Koopmeiners: “Ma quale martire?!”

Tramite il suo profilo su X, il direttore di Telelombardia avrebbe ribattuto a coloro che considererebbero Koopmeiners come un idolo. Ecco le sue parole: “Il punto non è la promessa di essere ceduto per un’offerta congrua (fosse vero, cosa sia congruo chi può dirlo?) è ammutinarsi durante una legittima trattativa per forzarla. Vale per Koopmeiners come per qualsiasi calciatore. Eppure per alcuni è un martire, un idolo addirittura”.