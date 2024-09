Social Juve, la felicità di Pinsoglio: il messaggio dopo il rinnovo

Pinsoglio ha festeggiato il nuovo rinnovo siglato con la Juventus: il terzo portiere dei bianconeri ha lasciato il suo messaggio sui social

Quello del terzo portiere è forse uno dei ruoli più particolari che un calciatore possa ricoprire all’interno di una squadra. Infatti, il suo profilo può essere estremamente eterogeneo: dal giovane in rampa di lancio a cui si vuole far assaggiare l’atmosfera della prima squadra, al veterano dai tanti successi in campo, chiamato a far da chioccia ma anche farsi trovare pronto in caso di emergenza. Un terzo caso può essere invece quello ibrido, di calciatori che, nella loro carriera, hanno fatto tanta gavetta, disputando diversi match a più o meno grandi livelli, ma che specialmente si contraddistinguerebbero per una caratura mentale differente, anche più alta di altri grandi professionisti. In quest’ultimo insieme di calciatori è possibile annoverare Carlo Pinsoglio, fresco dell’ennesimo prolungamento di contratto con la sua Juventus.

La gioia social: Pinsoglio rinnova ancora

Una carriera da protagonista in Serie B è valso il ruolo di terzo portiere della Juventus a Pinsoglio, club che lo ha cresciuto e portato a diventare un professionista. Ed è proprio quel legame emotivo che, dal 2017 ad oggi, anzi fino al 30 giugno 2026, unisce il calciatore ai colori bianconeri. Sei presenze in sette stagioni e un amore cieco valgono l’attestato di stima e affetto reciproco tra l’uomo e il professionista e il club. Attraverso il suo profilo social network Instagram, Pinsoglio ha pubblicato un breve intervento: “Tifosi juventini, sono felicissimo di aver firmato un altro anno con questa meravigliosa famiglia. Forza Juventus“. Poche parole ma chiarissime che esprimono il reale rapporto tra le parti.