Social, Juve-Juve Next Gen visibile sui canali dei content creator

Iniziativa importante quella comunicata attraverso il proprio sito ufficiale dalla Juventus. Il match amichevole contro la squadra Next Gen sarà trasmessa per la prima volta sui canali social di alcuni content creator.

L’iniziativa della Juventus

Ecco la nota del club: “Dopo la nascita del Juventus Creator Lab, la Juve continua ad espandere i suoi orizzonti di innovazione, e reinventa questa volta il suo modello di broadcasting per un evento unico e imperdibile. La partita amichevole di domani, 6 agosto, che si giocherà tra la Prima Squadra della Juve e la Juve Next Gen, sarà trasmessa non solo sui canali media tradizionali – in questo caso, DAZN e Sky Sport – ma, per questa occasione speciale, il pubblico di tutto il mondo avrà l’opportunità di guardare la partita da punti di vista privilegiati attraverso gli occhi di vari influencer globali. La partita dell’Allianz Stadium, infatti, non solo sarà visibile ovunque fuori dall’Italia sul canale Youtube della Juventus. Sarà, per la prima volta, trasmessa anche sui canali social dei content creator dedicati di Juventus Creator Lab. I quattro content creator che trasmetteranno la partita saranno Celine Dept, Tia Tia, Adonias Fonseca e Luca Campolunghi”.