Social Juve, Di Gregorio festeggia il terzo cleen sheet

Michele Di Gregorio è rimasto imbattute nelle prime tre uscite con la Juve: il portiere ha festeggiato la porta inviolata sui social network

Tre partite e zero gol subiti per la Juventus di Thiago Motta, ma anche tre partite e zero gol subiti per Michele Di Gregorio. Il nuovo portiere dei bianconeri, neo acquisto della portentosa campagna acquisti estiva, giunto dal Monza, si è preso subito le chiavi della porta de La Vecchia Signora, mentendola immacolata.

I festeggiamenti sui social

In realtà, tra Como, Hellas Verona e Roma, Di Gregorio è stato chiamato in causa davvero poche volte. Anche con il cambio di guida tecnica, la fase difensiva bianconera pare rimanere solidissima. Tanto basta comunque per pubblicare qualche scatto sul social Instagram, immortalando il grande momento della Juventus e i cleen sheet personali. Per la gioia dei tifosi, che si augurano che il trend del portiere possa allungarsi anche con l’Empoli.