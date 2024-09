Social, unfollow e follow alla Juve: lo strano “caso” di Pogba

Pogba è stato protagonista di azioni sui social non passate inosservate: il calciatore avrebbe per qualche ora smesso di seguire la Juventus

In un mondo sempre più interconnesso, anche un gesto semplice, apparentemente banale, può non rimanere inosservato. Specialmente se, anziché essere una persona comune, sei Paul Pogba, uno dei giocatori più carismatici e seguiti del panorama mondiale, così come della Juventus. E proprio di “seguito” stiamo parlando: quello che, per alcuni momenti, il centrocampista francese avrebbe “tolto” allo stesso profilo ufficiale su Instagram del club bianconero.

Mistero social: unfollow Pogba e dietrofront

Per i meno avvezzi dei social, Instagram, probabilmente il network più polare al giorno d’oggi, funziona con una logica di “following”: io seguo chi mi interessa e vengo seguito da chi mi interessa. Chi mi segue può vedere i miei contenuti, così come io posso vedere i contenuti di chi seguo. Dunque, per poter avere un qualche tipo di connessione, non è assolutamente necessaria la reciprocità del follower. Ciò non toglie che, anche sui social esistono delle consuetudini, come quella di ricambiare il seguito. Per un giocatore e il suo club di appartenenza è appunto tale, ma non lo è stato per Pogba, almeno per qualche ora. Il giocatore ha però poi fatto marcia indietro, restituendo il follower alla Juventus. Come detto, nel mondo attuale, un insieme di azioni che per quanto bizzarro, nasconde probabilmente qualche significato…