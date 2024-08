ULTIM’ORA – IL NUOVO COLPO PER LA DIFESA!!! ***

La Vecchia Signora si prepara a mettere a segno un importante colpo per il reparto difensivo

TORINO – Per la difesa della Juventus c’è all’orizzonte un nuovo colpo che ha del clamoroso.

DIFENSORE

Secondo quanto riportato dal portale francese le10Sport.com, ben due club italiani tra cui la Juventus, avrebbero messo gli occhi fortemente su Lucas Hernandez, difensore 20enne dell’Atletico Madrid messosi in mostra quest’anno con Simeone. I dirigenti bianconeri lo avrebbero addirittura visionato in occasione della finale di Champions League a San Siro e avrebbero espresso solamente pareri positivi. Hernandez ha una clausola rescissoria di 21 milioni di euro, e su di lui c’è anche l’interesse del Lione, che avrebbe chiesto il ragazzo in prestito.

