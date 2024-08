ULTIM’ORA*** CLAMOROSO COLPO DI SCENA PER POGBA: TRA LE DUE LITIGANTI, LA TERZA GODE

[fncvideo id=165055] TORINO – La cessione di Pogba equivarrebbe a una pioggia di milioni per tutti: per la Juventus, per Pogba stesso, ma anche e soprattutto per Mino Raiola: CONTINUA A LEGGERE 1 [fncvideo id=162043] L’agente sta portando avanti da settimane la trattativa con lo United. Oggi diverse testate hanno reso pubblici i dettagli e

La cessione di Pogba equivarrebbe a una pioggia di milioni per tutti: per la Juventus, per Pogba stesso, ma anche e soprattutto per Mino Raiola:

L'agente sta portando avanti da settimane la trattativa con lo United. Oggi diverse testate hanno reso pubblici i dettagli e le cifre dell'affare e ciò che più colpisce sono proprio le provvigioni che andrebbero a Raiola in caso di cessione del giocatore da parte della Juve. Secondo quanto riportato da Marca, sarebbero ben 117 i milioni a finire nelle casse della Vecchia Signora per il quarto acquisto della rivoluzione mourinhana in corso a Manchester. Il 25% di questa somma andrebbe a finire direttamente nelle tasche di Raiola per un totale di 29,3 milioni di euro. Una cifra spropositata che ha consentito allo United (che ha già concluso con lo stesso Raiola le trattive per portare Mkhitaryan e Ibrahimovic all'Old Trafford) di creare una corsia preferenziale per arrivare a Pogba. Ciononostante, ecco arrivare il clamoroso colpo di scena che ribalterebbe le carte in tavola:

PRONTO IL RINNOVO – La Juve, dal canto suo, non ha mai fatto mistero di voler trattenere a Torino il francese e ora vorrebbe blindare il calciatore offrendogli un rinnovo contrattuale con adeguamento economico. L'intervista rilasciata da Raiola al Times fa crescere le speranze di vedere Paul Pogba con la maglia bianconera anche per le prossime stagioni. Queste le sue parole: "Si parla tanto del futuro di Paul, ma forse non lascerà la Juventus. Non ha alcuna fretta di partire e la Juventus non vuole che parta. Vogliono fargli rinnovare il suo contratto. Paul non vuole andare via per forza. Siamo molto felici alla Juve, si tratta di un club che vuole sempre trattenere le sue stelle". Si fanno dunque sempre più concrete le possibilità della Vecchia Signora di trattenere a Torino il suo asso.

Nel frattempo, dopo l'acquisto di Dani Alves, è praticamente fatta per un altro clamoroso colpo sulla fascia: