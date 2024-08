Da Vinovo arrivano brutte notizie per Max Allegri che oltre a Paulo Dybala dovrà rinunciare a un altro elemento che ha dato forfait quest'oggi

INFORTUNIO

Da Vinovo arrivano brutte notizie per Max Allegri che oltre a Paulo Dybala dovrà rinunciare a un altro elemento che ha dato forfait quest’oggi. Il bollettino medico della Juve non lascia spazio all’immaginazione, salterà sicuramente Milan-Juve e non solo la sfida di domani sera: CONTINUA A LEGGERE

IL BOLLETTINO

“L’atleta ieri nel corso dell’allenamento aveva accusato un problema muscolare alla coscia destra. Questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno escluso la presenza di lesioni muscolari ma evidenziato un’ elongazione a carico del muscolo semimembranoso. La prognosi per il recupero agonistico è di 7-10 giorni” Non si tratta del primo infortunio per il bianconero che salterà l’ennesima partita stagionale: CONTINUA A LEGGERE

IL NOME

Roberto Pereyra salterà almeno le prossime due sfide della Juventus per l’ennesimo infortunio muscolare. La Juve, visti i continui infortuni di Pereyra, ha comunque deciso di investire su un nuovo trequartista per la prossima stagione e nelle prossime ore potrebbe affondare il colpo per una ex stella del calcio italiano: CONTINUA A LEGGERE