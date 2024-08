Ultima ora – Non solo il Chelsea, un top club spinge per Cuadrado

Il futuro dell'esterno colombiano della Juventus Juan Cuadrado è sempre più incerto

CHELSEA

Il futuro dell’esterno colombiano della Juventus Juan Cuadrado è sempre più incerto. I bianconeri vorrebbero trattenerlo ma Antonio Conte lo vuole a tutti i costi per il prossimo anno. Come riporta il Corriere dello Sport però il nuovo allenatore dei Blues non è però l’unico interessato al giocatore. Nelle ultime ore si è fatto avanti un top club: CONTINUA A LEGGERE

TOP CLUB

Anche l’Atletico Madrid starebbe pensando a Cuadrado per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione ed è pronta a fare un’offerta già in settimana. E’ un calciatore ideale per il gioco del cholo, specializzato nel catenaccio e nelle ripartenze in contropiede. Marotta valuterà tutte le offerte, ma se Cuadrado dovesse lasciare Torino a fine stagione, ha in mente un sostituto perfetto che non farà rimpiangere il colombiano: CONTINUA A LEGGERE