Spiazzata la Juve: “Non mi interessa, io resto qui! Amo questo club”

La Juventus è alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione. Cavani è in cima alla lista di Marotta, ma Batshuayi sarebbe un ottimo rinforzo per la squadra. È un centravanti forte fisicamente e agile, difende bene la sfera e possiede una buona tecnica. Portarlo a Torino però non è facile, soprattutto dopo la dichiarazione d’amore fatta dal giocatore alla sua squadra ai microfoni de L’Equipe: “Il mio futuro è qui. Voglio restare, amo questo pubblico e questo gruppo. Amo questo club. La mia storia con l’Olympique Marsiglia è tutt’altro che finita”. Il Real Madrid intanto propone un pazzo scambio alla società bianconera: CONTINUA A LEGGERE