“Paese di razzisti, me ne vado!” La Juve dice addio a un suo giocatore

redazionejuvenews

ME NE VADO Episodi di razzismo, fischi e insulti, il calcio italiano sta perdendo di appeal anche per i brutti fatti che succedono negli stadi. Anche la Juventus pagherà per questo, visto che un suo campione andrà via dall’Italia proprio per questo: CONTINUA A LEGGERE [fncvideo id=”153583″] RAZZISTI Secondo the Sun, Juan Cuadrado tornerà al Chelsea