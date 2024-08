MERCATO – Sei bocciature, Marotta smonta la sua Juve!

ADDIO [fncvideo id=153013] “Nessuno verrà mandato via, ci limiteremo ad accontentare chi vorrà giocare di più” Beppe Marotta è stato chiaro, si cederà solamente chi vorrà lasciare la Juve. Per questo motivo i big difficilmente si muoveranno, eccezion fatta per Alvaro Morata su cui pende la famosa recompra del Real Madrid, ma nonostante questo ci

“Nessuno verrà mandato via, ci limiteremo ad accontentare chi vorrà giocare di più” Beppe Marotta è stato chiaro, si cederà solamente chi vorrà lasciare la Juve. Per questo motivo i big difficilmente si muoveranno, eccezion fatta per Alvaro Morata su cui pende la famosa recompra del Real Madrid, ma nonostante questo ci saranno diversi addii in casa Juve, alcuni previsti e altri fino a pochi giorni fa insospettabili: CONTINUA A LEGGERE

CESSIONE 1

Nonostante sapesse che la presenza di Buffon sarebbe stata molto ingombrante, Neto non è soddisfatto del poco utilizzo di questa stagione e sicuramente lascerà la Juve. Su di lui potrebbe muoversi il Napoli come vice-Reina, mentre per sostituirlo la Juve deve decidere se puntare sull’usato sicuro (Marchetti o Sirigu) o se andare sui giovani (Sportiello e Perin)

CESSIONE 2

Martin Caceres saluterà la Juve ma rimarrà quasi certamente in Serie A. Con il contratto in scadenza a giugno, di comune accordo la Juve e Caceres hanno deciso di non rinnovare e l’uruguaiano potrebbe andare a rinforzare una diretta concorrente dei bianconeri, con la Roma al momento favorita sul Napoli

CESSIONE 3

Stephan Lichtsteiner difficilmente arriverà a Torino e potrebbe essere l’addio a sorpresa di questa stagione. Insospettabile partente fino a qualche settimana fa, il sempre più probabile arrivo di Dani Alves a Torino chiuderebbe lo spazio sulla fascia destra e Lichtsteiner non vuole fare la riserva.

CESSIONE 4

Asamoah è una delle più grandi delusioni di questa stagione e, più in generale, del biennio di Max Allegri. Tormentato a lungo dagli infortuni, non è mai riuscito a tornare ai livelli del triennio sotto Antonio Conte ed è proprio il prossimo allenatore del Chelsea a voler puntare su di lui per la prossima stagione.

CESSIONE 5

Hernanes è stato l’unico vero errore della campagna acquisti dello scorso anno. Arrivato nell’ultimo giorno di mercato per soddisfare Allegri, alla ricerca di un trequartista, si è trasformato nella riserva di Marchisio, senza però dare il contributo richiesto. Il suo contratto pesa sulle casse della Juve che vorrebbe cederlo, ma al momento ha rifiutato le offerte arrivate dalla Cina e vorrebbe ancora giocarsi le sue carte alla Juve

CESSIONE 6

Dopo un’ottima annata con Allegri, Roberto Pereyra è stato il giocatore maggiormente sottotono in questa stagione per la Juventus. Mai incisivo e spesso lasciato in panchina, in estate Pereyra lascerà la Juve per trovare maggiore continuità e potrebbe farlo in Inghilterra, dove West Ham e Tottenham sono pronte a puntare sul Tucumano. Intanto Bonucci e Chiellini parlano: CONTINUA A LEGGERE