MERCATO – Offerta galattica, Cavani è a un passo dalla Juve

L'attaccante uruguaiano potrebbe diventare un giocatore bianconero quest'estate

IL MATADOR

Marotta e Paratici lo hanno dichiarato più volte quando sono stati intervistati. L'obiettivo numero uno per l'attacco bianconero è l'uruguaiano Edinson Cavani. L'attaccante del Psg non è contento in Francia e quest'estate ha voglia di cambiare aria. Nelle ultime ore sarebbe arrivata un'offerta enorme che avvicinerebbe il giocatore alla Juventus:

L’OFFERTA

La corsa a Edinson Cavani sembra leggermente più in discesa. Secondo quanto riportato quest'oggi dal Daily Mail il Manchester United avrebbe deciso di puntare tutto su Pierre-Emerick Aubameyang, centravanti del Dortmund autore di 39 gol in 46 presenze stagionali. Così facendo, i Red Devils si tirerebbero indietro nella corsa a Cavani, obiettivo numero uno in attacco per la Juve del prossimo anno. Lo United sarebbe pronto ad offrire 70 milioni di sterline (quasi 90 milioni di euro) per portare Aubameyang a Manchester e battere la concorrenza del Real Madrid.