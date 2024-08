MERCATO – Missione Juve, il nuovo mediano arriva dal Brasile

Come riporta Tuttosport un osservatore bianconero sarebbe andato addirittura in Brasile per visionare un ragazzo che piace molto alla dirigenza

La Juventus è attivissima sul mercato. Come riporta Tuttosport un osservatore bianconero sarebbe andato addirittura in Brasile per visionare un ragazzo che piace molto alla dirigenza:

Si tratta del giovane Walace del Gremio. Difensore agile e potente fisicamente, potrebbe essere un ottimo rinforzo per il reparto bianconero.Il calciatore, classe 1995, è stato seguito a Gennaio anche dalla Fiorentina, e potremmo assistere quest'estate ad uno scontro tra le due squadre per accaparrarsi il brasiliano.Walace non è l'unico verdeoro su cui la Juventus avrebbe messo gli occhi. Sempre secondo Tuttosport il club sarebbe interessato anche a Matheus Pereira, ala destra dello Sporting Lisbona classe 1996.