Beppe Marotta starebbe pensando di rinunciare a un suo titolare nel momento in cui dovesse arrivare un'offerta da 25 milioni di euro

NON SEI INCEDIBILE

TORINO – Il mercato estivo potrebbe portare una vera e propria rivoluzione in casa Juventus. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com la Juve potrebbe rinunciare a un suo titolarissimo qualora dovesse arrivare l'offerta giusta:

25 MILIONI

Per 25 milioni di euro la Juve è pronta a rinunciare a uno dei giocatori più importanti della stagione che, seppur titolare, non è considerato incedibile. L'offerta giusta potrebbe arrivare dal Tottenham che ha puntato con forza sul bianconero per il prossimo anno:

IL NOME

Mario Mandzukic potrebbe lasciare Torino dopo soli dodici mesi. Il centravanti croato il prossimo anno potrebbe trovare poco spazio visto che i bianconeri stanno cercando un grande nome per l'attacco e per questo un suo addio non è da escludere. La Juve sta valutando tanti big per l'attacco e il prossimo anno l'ex bomber di Atletico e Bayern potrebbe ritrovarsi a fare il terzo o addirittura il quarto attaccante: