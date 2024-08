MERCATO – Marotta ha scelto, ecco i nomi per puntare la Champions

Ecco i nomi di Marotta per provare a vincere la Champions League il prossimo anno

In attesa di dar sfogo alla festa del 34esimo scudetto bianconero, domenica allo Stadium contro il Carpi, la Juve è a lavoro per mettere insieme già la squadra della prossima stagione. Obiettivo? La Champions League. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, le piste sono già chiare nella testa di Marotta e Paratici e la prima è quella che porta a Paul Pogba. Non sarà facile perchè per il francese arriveranno offerte da tutta Europa: Real Madrid, Barcellona, PSG, Manchester City, Chelsea ma a Torino proveranno a resistere. Il sacrificato sarà invece più probabilmente Morata e con lui alcune cessioni minori che permetterebbero alla Juve di puntare tre obiettivi per rafforzare ancora di più la rosa:

André Gomes

>>> L’ALTERNATIVA A GOMES

N’Golo Kantè

>>> TREQUARTISTA

Henrik Mkhitaryan

>>> L’ALTERNATIVA A MKHITARYAN

Riccardo Saponara

>>> ATTACCANTE

Edinson Cavani

>>> ALTERNATIVA A CAVANI

Romelu Lukaku

Marotta sta pensando di rinforzare anche la difesa: