MERCATO – Mandzukic parla del suo futuro, ecco le parole che spiazzano i tifosi

il croato parla del suo futuro in una intervista di questa mattina

MANDZUKIC

Mario Mandzukic è stato uno dei protagonisti della strepitosa rimonta bianconera. Il croato è nel mirino di tanti club europei, ma ovviamente i tifosi si augurano che resti nella Juve. Questa mattina l’attaccante bianconero ha parlato del suo futuro e dell’ipotesi di lasciare Torino a fine stagione. Ecco le sue parole che hanno spiazzato tutti: CONTINUA A LEGGERE

IL SUO FUTURO

Ecco le parole di Mandzukic: “L’inizio a Torino non è stato semplice, per la prima volta avevo problemi fisici e mi confrontavo con il calcio italiano. Per di più eravamo dieci nuovi giocatori, c’è voluto tempo per ambientarsi e per compattare la squadra. La svolta dopo il ko di Sassuolo: negli spogliatoi ci siamo guardati negli occhi e confrontati. Lì ho capito che questo gruppo aveva carattere e che la Juve avrebbe fatto un grande campionato. Voglio restare qui al 100 per cento: sono felice della Juve e il prossimo anno possiamo fare ancora meglio di questo”. Poi continua lanciando una frecciatina a Cavani: CONTINUA A LEGGERE

CAVANI

Il croato prosegue: “L’importante è mantenere il gruppo e inserire un paio di campioni: in questo modo potremo lottare per vincere la Champions. Se arriva Cavani? Questi sono affari della società”. Un altro attaccante è stato accostato ai bianconeri: CONTINUA A LEGGERE