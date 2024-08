MERCATO – La Juventus pesca dalla Liga: pronti subito 20 milioni

redazionejuvenews

OBIETTIVO SPAGNA [fncvideo id=”154221″] Dalla Liga alla Juventus. Questo è quanto riportato da Tuttosport, sempre molto informato sul mercato bianconero. Secondo quanto riportato dalla testata torinese, la Juve sarebbe pronta a chiudere per un colpo da 20 milioni: CONTINUA A LEGGERE NUMERO UNO La dirigenza bianconera si sta muovendo sul mercato per rinforzare la difesa in