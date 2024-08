Mercato/ La calda estate tra Torino e Madrid, le ultime di oggi

TORINO-MADRID Quanti intrecci di mercato. A sei giornate dalla fine del campionato, con la Juve praticamente a un passo dal quinto scudetto consecutivo, si lavora già per la prossima stagione. L’obiettivo bianconero della prossima stagione sarà portare a casa la Champions League e per farlo servono campioni con esperienza europea. Marotta e Paratici nei giorni

TORINO-MADRID

Quanti intrecci di mercato. A sei giornate dalla fine del campionato, con la Juve praticamente a un passo dal quinto scudetto consecutivo, si lavora già per la prossima stagione. L’obiettivo bianconero della prossima stagione sarà portare a casa la Champions League e per farlo servono campioni con esperienza europea. Marotta e Paratici nei giorni scorsi a Madrid, ora anche in festa doppiamente per aver eliminato il Barcellona, hanno trattato diversi giocatori. Proviamo a fare un riassunto veloce.. CONTINUA A LEGGERE

IL NOME PER L’ATTACCO

La prima proposta che Marotta e Paratici faranno al Real Madrid sarà il cartellino di Morata. Il club bianconero proverà a offrire circa 20 milioni di euro per riscattare completamente l’attaccante spagnolo, al di là che arrivi Cavani o meno. Morata piace e ha dimostrato di essere un grande campione considerando anche che a Torino si è ambientato bene e vorrebbe rimanere. Da Madrid potrebbe arrivare anche… CONTINUA A LEGGERE

IL NOME PER LA TREQUARTI

Insieme a Morata, sempre come riportato questa mattina dal quotidiano sportivo torinese, la Juve proverà l’affondo per Isco. Il trequartista non è molto convinto della destinazione italiana ma vedendo il progetto bianconero e la costruzione di una grande squadra per provare a vincere in Europa potrebbe ricredersi e abbandonare i sogni di Premier League. Da lui Allegri ripartirebbe per costruire una squadra ancora più cinica e concreta per volare non solo in Italia ma anche in Champions League. Terzo obiettivo del Real Madrid è il difensore ex compagno di squadra di Alex Sandro… CONTINUA A LEGGERE

IL NOME PER LA DIFESA

Il terzo colpo di mercato che sta preparando Marotta sull’asse con il Real Madrid è quello legato al nome di Danilo. l laterale destro costa 25 milioni e a Torino con Alex Sandro riformerebbe la coppia di terzini brasiliani ai tempi del Porto. Sia Danilo che Isco non sono delle pedine intoccabili nello scacchiere di Zidane e la Juve lo sa. Ma l’ultimo nome uscito sull’asse Torino-Madrid è di poche ore fa… CONTINUA A LEGGERE

IL NOME A CENTROCAMPO

I rapporti di mercato tra il Real Madrid e la Juventus sono sempre più intensi. Infatti, secondo indiscrezioni riportate da TuttoMercatoWeb.com, la Juventus sarebbe interessata al centrocampista Omar Mascarell, classe 1993. Forte fisicamente e dotato di un importante bagaglio tecnico, lo spagnolo ha disputato prima una grande stagione al Derby County, poi è divenuto uno dei punti fermi dello Sporting de Gijón. Il giocatore però viene ammirato anche in Spagna, soprattutto dal Betis Siviglia e dal Valencia. Uscendo fuori dalla Spagna, la notizia di mercato di oggi più importante arriva dalla Premier League… CONTINUA A LEGGERE