Mercato Juventus – Nome nuovo per il dopo Pogba, ma la cifra è altissima

L' ostacolo principale per il nuovo Pogba è sicuramente il costo del giocatore

PREZZO FOLLE

L' ostacolo principale per il nuovo Pogba è sicuramente il costo del giocatore. Il club ha fissato una clausola di rescissione di 60 milioni di euro, cifra troppo alta per Marotta, che però non ha intenzione di mollare il centrocampista. Il club infatti non lo lascerà andare via facilmente:

IL GIOCATORE

Stando a quanto riporta il portale Correio de Manha, la Juventus starebbe sulle tracce di Joao Mario, centrocampista dello Sporting Lisbona che quest'anno sta disputando una grandissima stagione con il club portoghese. Interno di centrocampo, dotato di buon dinamismo e buona tecnica, può essere schierato anche come mediano o come trequartista. Quest'anno ha giocato 28 partite segnando 5 reti in campionato, dimostrando di sapere anche andare in gol. Joao Mario non è l'unico calciatore che interessa sia alla Juve che all'Inter: