Mercato, il Presidente spiazza tutti: “Andrà al miglior offerente”

E' stata una giornata strana per la Juventus che si è presa ben due NO dal mercato. Uno dal giocatore, l'altro dal Presidente. Due club diversi, due giocatori molto differenti, eppure per i bianconeri il mercato si infittisce e portarsi qualcuno "a casa" non è di certo così semplice. La dimostrazione è arrivata nella giornata di oggi con due NO che hanno spiazzato tutti.

ASTA AL RIALZO

Giorgio Squinzi, Presidente del club emiliano durante un evento organizzato per i 150 anni del Sole 24 Ore ha parlato del futuro del suo gioiellino: "Berardi? Con la Juventus non c'è nulla di definito. Chi è il favorito per aggiudicarselo? Il favorito è chi paga di più…" . Tutto aperto quindi anche per l'Inter che continua a sperare. Un altro no è arrivato direttamente dal giocatore.

NO SECCO

L'attaccante belga dell'Olympique Marsiglia, Batshuayi , obiettivo bianconero ha allontanato tutte le voci di mercato per il futuro: "Voglio restare, amo questo pubblico e questo gruppo. Amo questo club. La mia storia con l'Olympique Marsiglia è tutt'altro che finita". Ma c'è pure chi al club bianconero offre uno scambio. Questa la proposta assurda del top club europeo…