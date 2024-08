DAL BRASILE La Juve sul mercato internazionale. Forse doveva rimanere un nome segreto dato che è uscito da poco e che fino a oggi mancava all’appello. Forse, proprio per questo, è lui il vero obiettivo che la Juve segue con estrema dedizione da tempo. Il club bianconero vigile sui nuovi talenti segue con attenzione due

La Juve sul mercato internazionale. Forse doveva rimanere un nome segreto dato che è uscito da poco e che fino a oggi mancava all'appello. Forse, proprio per questo, è lui il vero obiettivo che la Juve segue con estrema dedizione da tempo. Il club bianconero vigile sui nuovi talenti segue con attenzione due attaccanti su tutti: uno è italiano, l'altro proprio brasiliano, un fenomeno a detta di tutti…

In Brasile ne sono convinti: la Juve farà a breve un'offerta al Palmeiras per Gabriel Jesus. Come riportato da Os Donos da Bola, il promettente classe '97 che ha già stupito tutti con le sue qualità potrebbe approdare a Torino. La Juve sarebbe pronta a offrire per l'attaccante, circa 25 milioni di euro: in questa trattativa il Palmeiras incasserebbe il 30% della cifra mentre il restante 70% andrebbe agli agenti del giocatore che ne detengono i diritti. Ma occhio perchè ieri sera la Juve ha anche avuto la conferma di un altro grande talento che potrebbe arrivare a giugno…

Ora sono ventidue. Gianluca Lapadula è sempre più capocannoniere della serie B con il Pescara, un talento puro che in questa stagione ha dimostrato (e continua a farlo) tutto il suo valore. L'ultima perla, ieri sera, contro il Cesena soprattutto… sotto gli occhi della Juve. Uno scout bianconero era infatti presente a Pescara per vedere Lapadula da vicino (come riportato da CM.com). E sarà stato il primo ad applaudire dopo il gol in rovesciata. La Juve lo vuole e probabilmente già nei prossimi giorni Marotta parlerà con il presidente biancoazzurro Sebastiani per strappare una prenotazione per giugno. Ma in tutto ciò il grande obiettivo per l'attacco rimane comunque uno su tutti…