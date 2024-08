Mercato – Conte lo scarica, la Juve pronta a fare l’offerta

CONTE HA DETTO NO Il Chelsea di Conte inizia a prendere forma. L’ex tecnico bianconero ha iniziato a pensare e a costruire il nuovo Chelsea che dovrà tornare a essere vincente non solo in Premier ma anche in Europa. Già perchè il prossimo anno i Blues probabilmente rimarranno fuori dalla coppe europee e quindi il

CONTE HA DETTO NO

Il Chelsea di Conte inizia a prendere forma. L’ex tecnico bianconero ha iniziato a pensare e a costruire il nuovo Chelsea che dovrà tornare a essere vincente non solo in Premier ma anche in Europa. Già perchè il prossimo anno i Blues probabilmente rimarranno fuori dalla coppe europee e quindi il primo obiettivo sarà provare a vincere il titolo inglese per poi ricominciare il ciclo anche in Champions League. Conte e Abramovic stanno lavorando per questo e alcuni giocatori non sembrano rientrare nei piani del CT italiano… CONTINUA A LEGGERE

OFFERTA JUVE

Il primo a rimanere fuori dal nuovo Chelsea sarà Oscar. Il trequartista brasiliano voluto fortemente da Allegri è destinato a lasciare Londra e i bianconeri sarebbero pronti a fare l’offerta per il cartellino del giocatore. L’asso brasiliano classe ’91 costa circa 35 milioni di euro, come riportato da TMW, una cifra alla quale la società bianconera può pensare perché non troppo elevata per la qualità del giocatore che, come detto, piace molto ad Allegri. Oscar e Isco sono i due principali indiziati per il futuro centrocampo bianconero con il brasiliano in vantaggio per il costo decisamente più abbordabile. Soprattutto se le voci di oggi intorno al colombiano bianconero dovessero essere fondate… CONTINUA A LEGGERE