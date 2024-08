Mercato – Allegri ha detto si all’acquisto del giocatore

Si muove il mercato bianconero ma Marotta e Paratici dovranno essere bravi a non avere problemi di abbondanza. Ecco la situazione...

IL SI DI MAX

Una grande vittoria quella di ieri sera a San Siro. La Juve si mette in tasca un pezzetto di scudetto e ora può guardare avanti con sempre più fiducia alle sei partite rimanenti. In attesa di vedere che farà il Napoli (senza Higuain) in campo oggi contro l’Hellas Verona, Allegri ha regalato un giorno di riposo ai suoi. Certo però che la Juve ieri se l’è vista brutta salvata da un Buffon strepitoso capace di parate alla superman, sul serio. E così nel giorno di riposo si torna sul discorso mercato perché Allegri, finalmente, avrebbe dato il via libera al primo colpo stagionale… CONTINUA A LEGGERE

PRIMO COLPO

Domenico Berardi sarebbe ora vicinissimo alla maglia bianconera. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico bianconero avrebbe dato il via libera al trasferimento del ragazzo e l’affare si dovrebbe chiudere a breve. La Juve dovrebbe versare a campionato concluso 25 milioni nella casse del Sassuolo, così come pattuito tra i due club. Il punto fermo della Nazionale under 21 sarà quindi definitivamente tolto dal mercato, una beffa per le due milanesi che nei giorni scorsi avevano cercato di mettersi in mezzo nella trattativa. Certo è, però, che con l’arrivo di Berardi ci sarebbero problemi di abbondanza in attacco, per questo… CONTINUA A LEGGERE

PROBLEMI IN ATTACCO

Marotta vorrebbe provare a tenersi stretti Morata e Zaza. Con Mandzukic e Dybala considerati intoccabili e l’arrivo di Berardi, certo, ci sarebbe un problema di attacco. Soprattutto perché la squadra bianconera avrebbe in mente un certo Cavani oppure in alternativa Lukaku, due giocatori che farebbero fare il salto di qualità soprattutto in chiave europea. Un rebus che Marotta e Paratici dovranno sciogliere per non ritrovarsi con problemi di abbondanza…