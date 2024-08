Juve, missione in Inghilterra: il nuovo centravanti è a un passo!

redazionejuvenews

MISSIONE [fncvideo id=”153583″] La Juventus si prepara a chiudere il primo colpo in attacco per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Daily Express gli osservatori bianconeri sono in Inghilterra per chiudere già adesso per l’attaccante del prossimo anno: CONTINUA A LEGGERE L’OBIETTIVO La Juventus lavora per trovare un sostituto di Morata, sempre più vicino al ritorno