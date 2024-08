Juve, ecco il tuo attaccante: “Mio figlio ha firmato per quattro anni con la Juve”

Dagli studi di Sportitalia arriva l'ufficialità: "Mio figlio ha firmato con la Juve, ha sottoscritto un contratto di quattro anni"

MIO FIGLIO HA FIRMATO

Dagli studi di Sportitalia arriva l'ufficialità: "Mio figlio ha firmato con la Juve, ha sottoscritto un contratto di quattro anni". La notizia, attesa da giorni dai tifosi della Juve, chiude ufficialmente una trattativa che andava avanti da mesi e che porta a Torino un nuovo attaccante:

LA SCHEDA

A descrivere il ragazzo ci pensa proprio il padre: "Un figlio d'arte ha tutto da perdere. Se segna è normale, se non segna viene tirato in ballo il papà. Lui sta migliorando stagione dopo stagione. Io ero sinistro, lui è destro. Ha un colpo di testa migliore del mio e fisicamente è anche più robusto. A entrambi ci contraddistingue il fiuto del gol". Le caratteristiche giuste per il futuro centravanti della Juve, che è pronto per la sua nuova avventura:

IL NOME

Simone Andrea Ganz è da considerarsi a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Juventus. Come rivelato dal padre Maurizio, ex centravanti di Milan e Inter, il giovane attaccante del Como ha firmato un contratto di quattro anni con la Juve. E se Simone Andrea Ganz può essere l'attaccante del futuro in casa Juve, per l'immediato Marotta sta pensando a cinque grandi nomi per sostituire al meglio Morata: