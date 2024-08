Follia Mercato – A poche ore dall’inizio del match ecco la mega offerta

SCUDETTO La Juve a un passo dallo scudetto. Grazie alla sconfitta di ieri sera del Napoli in casa dell’Inter a San Siro, i bianconeri hanno la grande occasione di andare a +9 vincendo oggi con il Palermo. Allegri ieri in conferenza stampa è stato chiaro con i suoi: “Non facciamo come il Barcellona” che sembra

SCUDETTO

La Juve a un passo dallo scudetto. Grazie alla sconfitta di ieri sera del Napoli in casa dell’Inter a San Siro, i bianconeri hanno la grande occasione di andare a +9 vincendo oggi con il Palermo. Allegri ieri in conferenza stampa è stato chiaro con i suoi: “Non facciamo come il Barcellona” che sembra aver finito la benzina a un passo dal traguardo. La Juve vuole lo scudetto ma da pochi minuti la notizia ha destabilizzato l’ambiente Juve a circa quattro ore dall’inizio del match… CONTINUA A LEGGERE

MEGA OFFERTA

Il protagonista di tutto ciò è Alvaro Morata in bilico tra Madrid e Torino. Ma non solo. L’ultima notizia di mercato che ha scombussolato l’ambiente juventino arriva dalla Premier League. Guardiola e il City sarebbero pronti a mettere sul piatto ben 80 milioni di sterline per il cartellino dello spagnolo. Con Aguero farebbe infatti una coppia da brividi, a Manchester lo sanno. La contromossa di Marotta e Paratici però non si farà aspettare perchè la Juve ha le idee ben chiare sullo spagnolo… CONTINUA A LEGGERE

CONTROMOSSA JUVE

La Juve vuole tenersi Alvaro Morata. Come riportato da Tuttosport, Marotta offrirà 20 milioni ai Blancos per prendere tutto il cartellino dello spagnolo, indipendentemente da Cavani e da un suo possibile arrivo a Torino. Certo, le offerte dalla Premier non mancano ma a Torino hanno imparato ad amare lo spagnolo grazie ai suoi gol e alla semplicità. Certo, le alternative già sarebbero pronte ma bisognerà capire le vere intenzioni del Real. Intanto, comunque, le alternative potrebbero arrivare dalla Francia…CONTINUA A LEGGERE